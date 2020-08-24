لاول مرة وليد سليمان يخرج عن صمته ويرد على مرتضى منصور بتصريح نارى

رد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعليقات والهجوم الشديد من قبل نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، ضده عقب التدخل المشترك بينه وبين محمد عبد الشافي في مباراة القمة الأخيرة وكان مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك قد أعلن عبر حسابه الشخصي عن تقديم شكوي ضد وليد سليمان للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقال وليد سليمان عبر حسابه على الفيسبوك: "المعاني الإنسانية.. والحملات اللاأخلاقية لان هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا، محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى على أنه نوع من الاعتذار مني له.. بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجه ضدي منذ فترة الي ان هذا الاعتذار غير مقبول.

واصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أصدر بيانا رسميا، يؤكد رفض اعتذار سليمان، مشيرا إلى أنه قرر التقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا" وجاء في البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمرتضى منصور على "فيسبوك": "رفض رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي".