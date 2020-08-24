صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الأهلي أمام الجونة

يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم صالح جمعة، لاعب وسط فريق القلعة الحمراء، إلى قائمة مباراة الفريق أمام الجونة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن فايلر يقترب من ضم صالح جمعة إلى قائمة الأهلي ومنحه فرصة في المرحلة المقبلة، نظرًا لالتزام اللاعب واستعادة وزنه المثالي في الفترة الماضية.

وتابع المصدر أن صالح جمعة شارك في تدريبات الأهلي الجماعية، أمس الأحد، كما ظهر بقوة في مران الفريق صباح اليوم لينال إعجاب المدرب السويسري وأشار: "الأهلي يعاني من نقص عددي ضمن صفوفه في الوقت الجاري وفايلر يقترب من ضم اللاعب، لسد ذلك النقص ومنح اللاعب فرصة المشاركة".