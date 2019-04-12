أول لاعب يرد على الهتافات العنصرية ضد صلاح



في أول رد فعل من لاعب على الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعون لتشلسي بحق نجم ليفربول محمد صلاح، شن أوليفيه جيرو هجوما شرسا على مشجعي فريقه "العنصريين"، قبل يومين من لقاء الفريقين المرتقب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر جيرو عن امتعاضه البالغ بعد الفيديو الموجه ضد محمد صلاح، الذي كانت مجموعة من مشجعي تشلسي قد نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، ويظهرون فيه وهم يغنون أغنية مسيئة لصلاح وتتهمه فيها بأنه "مفجر قنابل".

وأثار الفيديو المسيء لصلاح امتعاضا وغضبا كبيرين، فيما اتخذ تشلسي إجراء سريعا ضد 3 من الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، ومنعهم من حضور مباراة الفريق في الدوري الأوروبي ضد فريق سلافيا براغ، الأربعاء، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل.

وقال جيرو ردا على الفيديو: "أعتقد أن مثل هؤلاء الناس ينبغي ألا ينتمون لنادي تشلسي. أعتقد أن على النادي وعلى أي شخص آخر أن يدين مثل هذه الأمور، ونحن نقف مع صلاح بالمطلق. وأعتقد أنه يجب ألا تحدث مثل هذه الأمور في هذه الأيام".