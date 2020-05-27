ليفربول يتصدر قائمة الأكثر تفاعلًا من الجماهير

أجري موقع " Deportes&Finanzas" الاسباني دراسة حول اكثر الاندية تحصل علي تفاعل من الجماهير عبر مواقع التواصل المختلفة منذ بدايات عام 2020 وحتي ابريل الماضي .

ووفقا للدراسة فإن نادي ليفربول الانجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح حصل علي اعلي نسبة تفاعل للجماهير برصيد 499 تفاعلا خلال الفترة من 1 يناير وحتي 30 ابريل لعام 2020 .

وجاء في المركز الثاني فريق برشلونة برصيد 465 مليون تفاعل عبر صفحاته الرسمية المختلفة "فيس بوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب وتيك توك. بينما احتل فريق مانشستر يونايتد الانجليزي المركز الثالث برصيد 436 مليون تفاعل متفوقا علي ريال مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 321 مليون تفاعل. وجاء فريق فلامنجو البرازيلي في المركز الخامس برصيد308 ملايين تفاعل وهو الفريق الوحيد خارج أوروبا يدخل القائمة.