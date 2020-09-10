محمد إبراهيم يوقع عقود انتقاله للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر للمقاصة، توقيع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الأهلي بداية من الموسم الكروي الجديد 2020-2021 وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "محمد إبراهيم اتفق مع الأهلي على إمكانية استرداد العقود في أي وقت، خاصة أن عقده مازال ساريا مع مصر للمقاصة، خاصة أن اللاعب تلقى عروضا عديدة بعد تألقه في الفترة الأخيرة" وعلم "الوطن سبورت" أن محمد إبراهيم خارج حسابات الزمالك تماما، رغم تالقه مع المقاصة، وذلك نظرا لوجود أكثر من لاعب مميز بنفس بمركزه، فضلا عن توتر علاقة اللاعب مع إدارة النادي الأبيض.