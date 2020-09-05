المقاصة يوافق على رحيل محمد إبراهيم نهاية الموسم

أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، أن إدارة النادي لن تمانع في رحيل محمد إبراهيم،بنهاية الموسم الجاري، حال وصول عرض رسمي جيد للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقال عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "فكرة التفاوض في الوقت الحالي لرحيل محمد إبراهيم ممنوعة، النادي يأمل في الحفاظ على مستوى اللاعب، خاصة أن اللاعب وصل لمستوى مميز، ولا نمانع في رحيله بنهاية الموسم الجاري".