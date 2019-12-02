تعرَّف على أبرز مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الإثنين، عددا من المباريات المتنوعة، ونستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

سموحة × طلائع الجيش - الموعد 17:00 - القناة الناقلة أون سبورت -تايم سبورتس.

كأس مصر

وادي دجلة × بيلا - الموعد 14:30 - القناة الناقلة أون سبورت- تايم سبورتس.

مصر المقاصة × فاركو - الموعد 19:30 - القناة الناقلة أون سبورت- تايم سبورتس.

كأس الخليج العربي

قطر × الإمارات - الموعد 16:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD وbeIN Sports HD 1.

اليمن × العراق - الموعد 16:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 1.

الكويت × البحرين - الموعد 19:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 2.

عمان × السعودية - الموعد 19:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

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