تعرَّف على أبرز مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

القاهرة - العرب اليوم
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الإثنين، عددا من المباريات المتنوعة، ونستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة:
الدوري المصري
سموحة × طلائع الجيش - الموعد 17:00 - القناة الناقلة أون سبورت -تايم سبورتس.
كأس مصر
وادي دجلة × بيلا - الموعد 14:30 - القناة الناقلة أون سبورت- تايم سبورتس.
مصر المقاصة × فاركو - الموعد 19:30 - القناة الناقلة أون سبورت- تايم سبورتس.
كأس الخليج العربي
قطر × الإمارات - الموعد 16:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD وbeIN Sports HD 1.
اليمن × العراق - الموعد 16:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 1.
الكويت × البحرين - الموعد 19:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 2.
عمان × السعودية - الموعد 19:00 مساءً - beIN Sports HD 1.
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