تجميد صفقة أنيس البدري في الزمالك بسبب بابل

ابتعد أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي عن حسابات نادي الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال انتقالات الصيف المقبلة، بسبب ارتفاع المقابل المادي لارتداء اللاعب للقميص الأبيض وقال مصدر بالقلعة البيضاء لـ"الوطن سبورت": "إدارة الزمالك قررت تجميد المفاوضات لضم أنيس البدري، بسبب ارتفاع المقابل المادي، وفي الوقت نفسه تسعى لحسم صفقة المهاجم الأنجولي أري بابل لاعب أول أغسطس، نظرا لأن تكاليف الصفقة من الناحية المادية سيكون أقل بكثير حال التعاقد مع أنيس البدري".