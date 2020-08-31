بابل ينتقل لـ الزمالك

أعلن آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال لقاء تليفزيوني للاعب مع إحدى البرامج الأنجولية تم سؤاله عن مصيره عقب الرحيل من أول أغسطس ليرد اللاعب بانتقاله إلى صفوف الزمالك وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أشار إلى أن النادي نجح في حسم 5 صفقات أشارت التقارير إلى أن الزمالك نجح بالفعل في حسم التعاقد مع حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي التونسي وكذلك آري بابل لاعب أول أغسطس.