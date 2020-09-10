كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، سر غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن اجتماع الأندية الثمانية المتأهلة لنصف نهائي مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية وأوضح "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، أن "الخطيب" قرر عدم الحضور منعا للجدل، وقام بإنابة حنان الزيني مدير متابعة التراخيص واللوائح بالنادي الأهلي وفي سياق مختلف، أكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن إكرامي الشحات، يظل اسما كبيرا وأحد أبرز رموز القلعة الحمراء.