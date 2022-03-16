الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات إلى الأردن. وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي في مؤتمر صحفي، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن". وفي السياق نفسه، أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".