البرازيلي هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا لـ الإسماعيلي

أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي «هيرون ريكاردو» مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي «ديديه جوميز» وصل المدير الفني البرازيلى فجر اليوم الخميس الى مطار القاهرة الدولي قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والإنضمام للجهاز الفني الحالى والذى يضم أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربآ لحراس المرمى.