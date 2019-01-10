مدافع قاسم باشا التركي فينو يشيد بالنجم المصري محمود تريزيجيه

أشاد الفرنسي اوليفييه فينيو، مدافع قاسم باشا التركى، بالنجم المصرى محمود تريزيجيه متمنياً استمراره ضمن صفوف الفريق بجانب السنغالى مباى ديانى بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها الثنائى فى النصف الأول من الموسم الحالى.

وقال أوليفييه فينيو، فى تصريحات لصحيفة "hurriyet" التركية، "تريزيجيه لاعب رائع، تواجده داخل أرض الملعب مع مباى ديانى يعزز كثيراً من حظوظ الفريق فى تحقيق الفوز". وأضاف مدافع قاسم باشا، "تريزيجيه يمتلك قدرات فنية فائقة، ويسعى باستمرار لتطوير مستواه، لقد ساعدنا فى حصد العديد من النقاط بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى التركى، لذلك أتمنى أن يستمر معنا".

وسجل محمود تريزيجيه 5 أهداف وصنع مثلها في الدور الأول بمسابقة الدوري التركي هذا الموسم، ويشكل ثنائياً رائعاً مع مباي دياني وصفته الصحافة التركية بالثنائى الأفضل فى تركيا. يحتل قاسم باشا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، خلف باشاك شهير الذي يضم الجناح المصري كريم حافظ الذي يتصدر لائحة الترتيب برصيد 35 نقطة.

واستطاع محمود تريزيجيه أن يلفت أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية بعد تألقه مع قاسم باشا، حيث أبدت أندية اتحاد جدة والشباب السعوديين، ولاتسيو الإيطالى، وشتوتجارت الألمانى، وجالطة سراى وفنربخشة وبشكتاش من تركيا، والريان القطرى رغبتها فى ضم "الفرعون المصرى" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.