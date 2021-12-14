إصابات خلال الاحتفالات بفوز اليمن على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا

أعلنت وزارة الصحة اليمينية بصنعاء تسجيل 5 وفيات و 125 إصابة خلال الاحتفالات الشعبية التي أقيمت بمناسبة فوزالمنتخب اليمني للناشئين ببطولة غرب آسيا.وقالت مصادر طبية في مستشفى "أطباء بلا حدود" بعدن إن المستشفى استقبل عدة إصابات لمدنيين يمنيين، من بينهم طفلة بالغة من العمر 5 سنوات، إثر تعرضهم لعيارات نارية أطلقها المحتفلون في مديريات عدن المختلفة.وأشارت المصادر إلى أن حالة الطفلة خطيرة، بعد إصابتها بالرأس، وأن المستشفى رفض استقبالها بسبب عدم قبوله الأشخاص المصابين بطلقات نارية في الرأس، وطلبوا من أسرة الطفلة نقلها إلى مستشفى آخر بشكل عاجل.