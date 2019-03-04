زيزو يخضع لأشعة فى الزمالك لتحديد برنامج علاجه من الإصابة

يجرى أحمد زيزو، لاعب وسط الزمالك، أشعة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها، ومن ثم تحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له.

وكان زيزو تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط فى المركز الثانى، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.