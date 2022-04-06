التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك لاكاى وإبراهيم عادل في الهجوم

يستضيف ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وضيفه الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدورى المصرى. يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة. ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز أمام الزمالك كالتالى : حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد الكرتي – عبد الله السعيد. خط الهجوم: فاجري لاكاي – إبراهيم عادل – إسلام عيسى. وحاول إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز علاج أزمة إهدار الفرص التى يعانى منها خط هجوم فريقه فى الفترة الحالية، قبل مواجهة الزمالك، وشدد المدير الفنى على لاعبى فريقه بضرورة بذل قصارى جهدهم واستغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، والتي ستساعد الفريق في الزحف نحو مقدمة الدورى، لافتًا إلى إن مثل تلك المواجهات هي بوابة حسم اللقب الذى يسعى له الفريق السماوى.