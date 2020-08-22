تكريم مؤمن زكريا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الساعات الجارية تشهد ترتيبات مع مسؤولي ستاد القاهرة، لإقامة ممر شرفي لمؤمن زكريا لاعب الأهلي، وتسديد ركلة البداية في مباراة القمة، والذي يمر بأزمة صحية منذ فترة طويلة، وذلك قبل انطلاق مباراة القمة في التاسعة مساء اليوم ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، خلال المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.