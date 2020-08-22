ميدو يؤكد سيد عبدالحفيظ سرب تشكيل الأهلي غلط لكل مصر

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة أن النادي الأهلي سرب التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك اليوم في القمة 120 بالدوري المصري وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الأهلي سرب تشكيل لكل مصر.. الشناوي هاني ياسر أيمن معلول ديانج حمدي السولية أفشة أجايي بادچي" وأضاف: "أنا عن نفسي شايف إن دة شغل سيد عبد الحفيظ وإن التشكيل هيكون الشناوي فتحي ياسر أيمن معلول ديانج السولية أفشة ١٠ هاني جناح أو (وليد) أجايي جناح ومروان مهاجم".