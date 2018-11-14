النصر يفاوض مدرب أتلتيكو مدريد السابق لخلافة كارينيو

تستمر إدارة نادي النصر، في البحث عن مديرًا فنيًا لخلافة الأوروجوياني دانييل كارينيو، والذي تمت إقالته مطلع الأسبوع الجاري، نظرًا لسوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وفتحت إدارة نادي النصر خطوط اتصال مع عدد من المدربين الأوروبين، بعد رحيل كارينيو، للاستقرار على المدير الفني الجديد، ودخلت دائرة اهتمام النادي عدد من الأسماء البارزة مثل البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب موناكو الفرنسي السابق، والهولندي بيرت فان مارفيك الذي أشرف على المنتخب السعودي سابقاً، والبرتغالي سوزا والدنماركي لاودروب.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم، أن إدارة النصر دخلت في مفاوضات مع الإسباني كيكي فلوريس، والذي عمل مدربًا لفريق أتلتيكو مدريد في الفترة من عام 2009 وحتى 2011، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق السعودي.