روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون الإطلالة الأخيرة لمحمد صلاح

أثار النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الإثنين، انتباه متابعيه ومعجبيه بعدما ظهر بـ"نيو لوك جديد"، من خلال تصفيفة شعر غريبة لفتت الانتباه.

و يظهر صلاح إلى جانب مصفف كوافير الرجال"Barbers No1" الشهير، الذي أجرى قصات لنجوم كرة قدم عالميين، منهم "لاعب نادي باريس سان جرمان، نيمار، ونادي برشلونة الإسباني كوتنيو، وزميل صلاح في ليفربول البرازيلي فرمينو"، وآخرون من مشاهير الكرة.

ويتميز صلاح بالشعر المنفوش الذي أصبح مميزًا له في الآونة الأخيرة، بعد أن كان في بداية انتقاله إلى نادي ليفربول يتخذ من قصة الشعر القصيرة تصفيفة مناسبة له.

وتُضفي طلّة "صلاح" بالذقن و"الشعر المنفوش" كاريزما على وجوده في الملاعب وخارجها، خاصةً مع ملابسه الكاجوال، بدءً من التيشيرتات والجواكت والبناطيل والإكسسوارات والأحذية التي يرتديها.

وعلّق محمد كمال، خبير الموضة والأزياء، على الصورة قائلًا: إن تسريحة الشعر غريبة، ولا تتناسب معه، لأنه من غير المعقول أن يصفف شعره بهذا الشكل، مضيفًا "يبدو أنه لم يسرح شعره أثناء التقاط الصورة.

ونسّق صلاح زيًا رياضيًا "أقرب إلى اللبس المنزلي"، أثناء وجوده في الكوافير، حيث ارتدى "تريننج" باللون البني الفاتح, ويلاحظ أنه خارج المستطيل الأخضر يميل إلى ارتداء الملابس "الكاجوال" أكثر من الكلاسيكية.

وفسّر خبير الموضة والأزياء محمد كمال ذلك بقوله إنه من أفضل الشخصيات التي تُتقن ارتداء الملابس الكاجوال، وهذا النوع من الملابس يتناسب مع طبيعة جسمه الرياضي.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الإطلالة، وشبهوه بشخصية دكتور بهيج في فيلم "طير انت" للفنان أحمد مكي، وقال أحد الأشخاص عن حلاق صلاح "الواد اللي مع أبو صلاح ده يتاخد على القسم ويتعمله محضر تحري, جرى إيه يا صلاح هنهرج"، وانتقد آخر "التريننج" الذي ظهر به "الترينج مش حلو يا صلاح".