بوجبا يسعى للرحيل إلى يوفنتوس فى الشتاء للعب بجوار رونالدو

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة النجم الفرنسى بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الإنضمام إلى فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن النجم الفرنسي بول بوجبا مصمم على الرحيل عن مانشستر يونايتد فى الشتاء المقبل من أجل العودة على يوفنتوس واللعب بجانب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

أضافت الصحيفة أن رغبة النجم الفرنسي فى مغادرة اليونايتد تأتى فى ظل توتر علاقته مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو منذ الموسم الماضى، والتى تفاقمت بشكل كبير مع بداية الموسم الحالى، بعد تلويح اللاعب برغبته فى الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبى تجعل بوجبا يصر على العودة إلى يوفنتوس، خاصة وأنه سيكون بإمكانه اللعب مع اليوفى فى النصف الثانى من البطولة على الرغم من خوض البطولة فى البداية مع الشياطين الحمر.

وكان برشلونة الإسباني قد حاول ضم بوجبا خلال الصيف الحالى، ولكن تمسكت إدارة مانشستر يونايتد ببقاء اللاعب الفرنسي مع الفريق.

وانضم بوجبا إلى مانشستر يونايتدفى صيف عام 2016 من يوفنتوس فى صفقة قياسية وقتها بقيمة 105 ملايين يورو.