خلافات داخل الزمالك حول مصير اللاعب المغربى حميد أحداد

سادت حالة انقسام داخل نادى الزمالك حول مصير اللاعب المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتمسك جروس، المدير الفنى للفريق، برحيل اللاعب لعدم الحاجة إلى جهوده خلال الفترة المقبلة وخروجه من حساباته بالفترة الحالية، فيما يصر رئيس النادى على منح اللاعب فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة لخلق فرصة جيدة لتسويقه سواء بالبيع أو الإعارة بصورة جيدة، ومن المنتظر حسم أمر «أحداد» بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة.

فى سياق مختلف، أخطر اللاعب أيمن حفنى إدارة النادى برغبته فى الرحيل، وعدم البقاء بالفريق فى ظل تلقيه بعض العروض الخليجية والمحلية، وطلب إعارته حتى نهاية الموسم الحالى وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك، ونقلوا له استحالة التفريط فيه لحاجة الفريق لوجوده، وهو ما لم يقتنع به اللاعب حتى الآن، ويشدد على الرحيل.

من ناحية أخرى، نقل اللاعب أحمد داوودا، المعار إلى نادى الاتحاد السكندرى، لبعض المقربين منه، غضبه من تجاهل إدارة الزمالك من يوم الاتصال به، ونقل إعجاب «جروس» بقدراته كثيراً حيث أكد اللاعب أنه كان ينتظر بعد المكالمة حسم أمر عودته لصفوف الأبيض من جديد إلا أن ذلك لم يحدث.

فى الوقت الذى يدرس فيه جهاز الكرة بالزمالك إعادة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار إلى نادى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم فى ظل تألقه مع الجيش خلال مباريات الدورى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى القاهرة يوم 14 ديسمبر الحالى على أن يقام لقاء الإياب فى تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته، حيث خاض الفريق ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادى، ويعمل جروس حالياً على تصحيح أخطاء اللاعبين لتفادى تكرارها فى المباريات المقبلة ووضع برنامج خاص للاعبى الخط الأمامى والمهاجمين خشية إهدار الفرص مثلما حدث مؤخراً وحذر صناع اللعب من الأنانية وضرورة اللعب الجماعى والتحرك الجيد داخل الملعب.