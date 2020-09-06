بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا
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بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

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العرب اليوم - بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق
القاهرة ـ العرب اليوم

أنهى مسئولو نادى بيراميدز كافة المفاوضات وتفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى هيدرسفيلد الإنجليزي الحالى والأهلى السابق تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلم " صدى البلد " أن الساعات القليلة الماضية شهدت وصول بيراميدز إلى اتفاق نهائى مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن ضم رمضان صبحي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بينهما على مدار الأيام الماضية.

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بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا



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