بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

أنهى مسئولو نادى بيراميدز كافة المفاوضات وتفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى هيدرسفيلد الإنجليزي الحالى والأهلى السابق تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلم " صدى البلد " أن الساعات القليلة الماضية شهدت وصول بيراميدز إلى اتفاق نهائى مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن ضم رمضان صبحي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بينهما على مدار الأيام الماضية.