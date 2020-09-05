رعاية الأهلي تعطل بيراميدز عن إعلان صفقة رمضان صبحي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن وجود أزمة تعطل إعلان النادي، صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية وأكد مصدر مسئول لـ"الوطن سبورت": أن نادي بيراميدز اتفق مع هدرسفيلد الإنجليزي، على انتقال رمضان صبحي إلى الفريق السماوي بصفة نهائية بعد إتمام كل الإجراءات التعاقدية والمالية وأضاف: "الذي يعطل الصفقة في الوقت الحالي، هو حق رعاية النادي الأهلي في صفقة رمضان صبحي، الخلاف بين الطرفين دائر في الوقت الحالي، حول من يتحمل قيمة الرعاية.