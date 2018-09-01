يوفنتوس يتسلح بـ كريستيانو رونالدو لافتراس بارما فى الدوري الإيطالي

يسعى فريق يوفنتوس نحو مواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، عندما يحل ضيفا ثقيلا على بارما، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما والقنوات الناقلة

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب " اينيو تارديني"، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 4 .

يوفنتوس يتسلح برونالدو لافتراس بارما

سيحاول يوفنتوس تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم للحفاظ على القمة التي اعتاد عليها في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد التتويج بلقب الاسكوديتو 7 مرات على التوالى، متسلحا بالعديد من النجوم على رأسهم أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.

ويسعى رونالدو في هذه المباراة إلى الوصول للشباك لأول مرة في الكالتشيو بعد مباراتين من الصيام مع السيدة العجوز، رغم أنه حاول 7 مرات على المرمى، كان من بينهم أربع محاولات بين الثلاث خشبات، ويبدو أنه سينهي صيامه عن التهديف أمام بارما.

اما بارما العريق الذى عاد من كبوته هذا الموسم بعد التأهل إلى دوري الدرجة الأولى، فقد واجه أودينيزي وتعادل معه إيجابياً بهدفين لكل فريق، ثم خسر أمام سبال بهدف دون رد، ليحصد نقطة واحدة حتى الان.