ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لخوض مباراته الثالثة فى مسابقة الدوري الإسباني عندما يستضيف نظيره ليجانيس، اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3 .

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي وعدم إهدار النقاط السهلة كما حدث في الموسم الماضي، حيث يعد لقب الليجا الهدف الأول للمدرب جولين لوبيتيجي ولاعبيه هذا الموسم، خاصة بعد تصريحات مدرب منتخب الماتادور السابق فى أكثر من مناسبة.

وحقق ريال مدريد انتصارين في الجولتين الماضيتين على خيتافي بهدفين نظيفين وجيرونا برباعية مقابل هدف، ويرغب فى مواصلة بدايته القوية اليوم.

ومن المتوقع أن يكون الوافد الجديد ماريانو دياز جاهزاً للمشاركة في هذه المباراة، لكن من المستبعد مشاركته بشكل أساسى من البداية، حيث من الوارد أن يحل بديلا فى الشوط الثاني، بحسب متطلبات اللقاء.

من جانبه أكدجولين لوبتيجي مدرب ريال مدريد فى المؤتمر الصحفى للمباراة: "نحن مركزون على بطولة الدوري، وجائزتنا هذا الأسبوع هي النقاط الثلاث أمام ليجانيس".

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ليجانيس

حراسة المرمى : كيلور نافاس .

خط الدفاع : ناتشو فيرنانديز – سيرخيو راموس – مارسيلو – داني كارفاخال .

خط الوسط : ايسكو – كاسيميرو – توني كروس .

خط الهجوم : ماركو اسينسيو – جاريث بيل – و كريم بنزيما .

ترتيب ريال مدريد فى الدوري الاسباني

و يدخل ريال مدريد المباراة فى رصيده 6 نقاط فى صدارة ترتيب الدوري الاسباني، في المقابل يملك ليجانيس في رصيده نقطة واحدة يحتل بها المركز السادس عشر .