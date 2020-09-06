سيد عبدالحفيظ يحقق مع كهربا بسبب الفيديو المسرب

يخضع محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى التحقيق من قبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، من أجل معرفة حقيقة توقيت الفيديو المُسرب وشهدت الساعات الماضية، انتشار فيديو مسرب إلى محمود عبدالمنعم "كهربا"، وهو في مشاجرة مع بعض الجماهير بجانب سيارة اللاعب في أحد الشوارع ودافع "كهربا" عن نفسه بشأن واقعة الفيديو المُسرب حيث أكد عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو "قديم"، موضحًا أنه متواجد في منزله مع والدته بعدما نشر "فيديو" يدل على ذلك.