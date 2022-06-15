القبض على مشجعين ألمان بسبب لافتة مناهضة للفيفا

تدخلت الشرطة الألمانية بسبب لافتة مناهضة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفعت خلال مباراة ألمانيا وإيطاليا الثلاثاء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع نحو 15 شخصا لافتة مكتوبا عليها "15 ألف قتيل لمرحلة كبرى.. الفيفا وشركاه ليس لديهما ضمير" بعد وقت قصير من انطلاق المباراة التي أقيمت في مونشنجلادباخ /نحو 30 كم غرب دوسلدورف/ ، في إشارة إلى كأس العالم المقرر إقامته في قطر نهاية هذا العام.