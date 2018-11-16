راكيتيش يخشى الغياب عن مواجهة إنجلترا

أشار زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عدم المغامرة بالنجم إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة في مباراة إسبانيا، التي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح وصيف بطل العالم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن داليتش أخرج راكيتيتش في الدقيقة 67 من المباراة، ليدخل مكانه نيكولا فلاسيتش، بعدما اشتكى لاعب برشلونة من بعض الآلام ما جعله يتحدث مع طبيب منتخب كرواتيا فور خروجه.

ويقلق هذا الأمر منتخب كرواتيا كثيرًا قبل مباراته المهمة مع إنجلترا التي ستقام الاسبوع المقبل في ختام مباريات المجموعة.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما إنجلترا وكرواتيا في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط قبل مباراتهما معًا في الجولة الأخيرة.