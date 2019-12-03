الأهلي يصطدم بـ بني سويف فى كأس مصر اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع بنى سويف مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر، ويسعى النادي الأهلى إلى تحقيق بداية قوية بمنافسات كأس مصر والسير على خطى العروض المميزة للغاية التى يقدمها بمنافسات الدوري الممتاز بعد أن نجح فى تحقيق ضربة بداية رائعة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة بني سويف اليوم التى شهدت استبعاد كل من محمد الشناوي ورمضان صبحي وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشه ومحمد هاني لمنحهم فرصة للراحة، بينما استبعد علي معلول ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة.

وضمت القائمة كلا من شريف إكرامي وعلي لطفي لحراسة المرمى ومعهم أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم وحسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج ومروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.

وأعلن حسن موسي المدير الفنى لفريق بني سويف عن ضم 19 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة النادي الأهلي وضمت القائمة كلا من محمد عبدالستار اوكا، كريم محفوظ، أحمد الامور، معتز محروس، مصطفى صلاح الصفتي، عبد الواحد عبد العزيز، حسام البدري، محمود بكري، ميزو، نصر رمضان، حسام محمد عيسي، علي وزه، أحمد عبد الرازق، محمود مكي، كريم أشرف، مصطفى بليه، طه نادى، ومحمود عاطف.

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