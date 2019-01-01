لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019
آخر تحديث GMT13:21:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019

العرب اليوم -

العرب اليوم - لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019

الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف "
القاهرة _ العرب اليوم

تصل اليوم لجنة تفتيش خاصة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " إلى مصر لتفقد ومعاينة الملاعب الخاصة باستضافة بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى شهر يونيو المقبل بجانب تفقد المنشآت الخاصة بالإقامة ووسائل المواصلات ومن المقرر أن تستمر لجنة التفتيش فى مصر لعدة أيام قبل أن تقوم بإرسال تقرير مفصل إلى المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى من أجل الوقوف على إمكانية تنظيم البطولة فى مصر أو من عدمه.

وكان الاتحاد الأفريقى أعلن أنه سيحدد البلد المستضيف لبطولة الأمم الإفريقية فى 9 يناير المقبل، وتتصارع مصر مع جنوب إفريقيا من أجل الحصول على شرف تنظيم البطولة.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019



أخبار ذات صلة

GMT 09:27 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

اتحاد الكرة المصري يطلب تأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري يطلب تأجيل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

GMT 18:02 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

الداخلية يسجل الهدف الثاني في مرمى الأهلي
العرب اليوم - الداخلية يسجل الهدف الثاني في مرمى الأهلي

GMT 17:25 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

أحمد الشيخ يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الداخلية
العرب اليوم - أحمد الشيخ يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الداخلية

GMT 08:34 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة صعبة أمام أرسنال السبت
العرب اليوم - محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة صعبة أمام أرسنال السبت

GMT 08:31 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية في الدوري المصري
العرب اليوم - تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية في الدوري المصري

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا قرمزيًا من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"

إطلالة جديدة لـ شوبرا في حفل زفاف مع نيك جوناس

واشنطن ـ عادل سلامة

تزوجت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا البالغة من العمر 36 عامًا، من حبيبها المغني الأميركي نيك جوناس، صاحب الـ26 عامًا، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، في حفل زفاف عقد في قصر أويد بهوان، في جودهوبو بولاية راجستان الهندية، مع مراسم احتفال مسيحية وهندوسية. وبعد الزواج ، نشر الزوجين العديد من الصور من حفلات الزفاف المختلفة وإطلالة العروس، وبعد شهر تقريبًا، تم الكشف عن واحدة أخرى من الفساتين التي ارتدتها تشوبرا. وشاركت مصورة الممثلة الهندية، ميمي كوتريل ، صورتين للنجمة بريانكا تشوبرا، مرتدية فستانًا قرمزيًا من حفل نُظم للعروسين تلا الزفاف الثاني على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، مع متابعيها البالغ عددهم 185،000. وتميز الفستان بقصة صدر منخفضة، والذي جاء بتوقيع دار الأزياء العالمية "ديور"، والمصمم خصيصًا لبريانكا، ليسندل قماش التول حتى الأرض ويشكل تنورة واسعة، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق من خلال…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:54 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

تعرفي على أبرز 9 صيحات للموضة تميّزك في 2019
العرب اليوم - تعرفي على أبرز 9 صيحات للموضة تميّزك في 2019

GMT 10:48 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

تعرف على سر تميُّز "بربادوس" عن الوجهات الأخرى
العرب اليوم - تعرف على سر تميُّز "بربادوس" عن الوجهات الأخرى

GMT 06:15 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

10 دقائق فقط تقضي على الفوضى في منزلك
العرب اليوم - 10 دقائق فقط تقضي على الفوضى في منزلك

GMT 04:37 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

نتانياهو يؤكد أنه لن يستقيل في حال اتهامه بقضايا فساد
العرب اليوم - نتانياهو يؤكد أنه لن يستقيل في حال اتهامه بقضايا فساد

GMT 04:24 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

صحافيون يحتفلون بالعام الجديد بميدان "تايمز سكوير" في نيويورك
العرب اليوم - صحافيون يحتفلون بالعام الجديد بميدان "تايمز سكوير" في نيويورك

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:59 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب الصين
العرب اليوم - زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب الصين

GMT 12:02 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

السعيد تؤكّد حصول مصر على إشادات واسعة في مجالات عدة
العرب اليوم - السعيد تؤكّد حصول مصر على إشادات واسعة في مجالات عدة

GMT 06:57 2018 الإثنين ,15 تشرين الأول / أكتوبر

195 ألفاً تضرروا من الأمطار والفيضانات في السودان
العرب اليوم - 195 ألفاً تضرروا من الأمطار والفيضانات في السودان

GMT 02:32 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

إيمان الريس تؤكّد أن مدارس اللغات تتحدى قرارات وزير التربية والتعليم
العرب اليوم - إيمان الريس تؤكّد أن مدارس اللغات تتحدى قرارات وزير التربية والتعليم

GMT 18:00 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

السعيد يؤكّد أنّ مصر تحت "ميكروسكوب" دولي في الانتخابات
العرب اليوم - السعيد يؤكّد أنّ مصر تحت "ميكروسكوب" دولي في الانتخابات

GMT 21:06 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا في الأوبرا
العرب اليوم - عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا في الأوبرا

GMT 09:37 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

عبد العاطي يؤكد أن دور وزارة الري يتمثل في إدارة المياه
العرب اليوم - عبد العاطي يؤكد أن دور وزارة الري يتمثل في إدارة المياه

GMT 08:27 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

داليا جابر تُؤكِّد أنّ تجهيز منزل العروس له العديد مِن الأسس
العرب اليوم - داليا جابر تُؤكِّد أنّ تجهيز منزل العروس له العديد مِن الأسس

GMT 08:22 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "هواوي" تطلق ساعتها الجديدة «GT»
العرب اليوم - شركة "هواوي" تطلق ساعتها الجديدة «GT»

GMT 15:30 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

سلمان يأمر بتنفيذ وصية رئيس السودان الأسبق
العرب اليوم - سلمان يأمر بتنفيذ وصية رئيس السودان الأسبق

GMT 20:50 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

حياة الفنانين في"الحكاية روح" علي مسرح الحديقة الدولية
العرب اليوم - حياة الفنانين في"الحكاية روح" علي مسرح الحديقة الدولية

GMT 00:16 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

روسيا وأوزبكستان توقعان قريبًا عقدًا لبناء محطات الطاقة النووية
العرب اليوم - روسيا وأوزبكستان توقعان قريبًا عقدًا لبناء محطات الطاقة النووية

GMT 07:36 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

أسما شريف منير ووالدها في برومو " أنا وبنتي"
العرب اليوم - أسما شريف منير ووالدها في برومو " أنا وبنتي"

GMT 02:40 2017 الأربعاء ,09 آب / أغسطس

فاتي جمالي تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة في السينما
العرب اليوم - فاتي جمالي تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة في السينما

GMT 07:03 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف علي المبلغ الذي تقاضاه عبد الحليم حافظ عن دوره في "الوسادة الخالية"
العرب اليوم - تعرف علي المبلغ الذي تقاضاه عبد الحليم حافظ عن دوره في "الوسادة الخالية"

GMT 08:22 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار للتغلّب على مشاكل المساحات الضيقة في الشقق الصغيرة
العرب اليوم - أفكار للتغلّب على مشاكل المساحات الضيقة في الشقق الصغيرة

GMT 14:48 2015 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل تستضيف لقاءً مفتوحًا
العرب اليوم - كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل تستضيف لقاءً مفتوحًا

GMT 01:47 2017 الثلاثاء ,14 شباط / فبراير

فتيات جامعيات في سورية يمارسن الرذيلة لتغطية تكاليف الدراسة
العرب اليوم - فتيات جامعيات في سورية يمارسن الرذيلة لتغطية تكاليف الدراسة

GMT 06:39 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

ميغان ماركل أول امرأة ثنائية العرق تنضم إلى العائلة المالكة
العرب اليوم - ميغان ماركل أول امرأة ثنائية العرق تنضم إلى العائلة المالكة

GMT 01:44 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

سعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي السبت
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي السبت

GMT 02:36 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

لمسات بسيطة في ديكور المنزل لاستقبال فصل الخريف
العرب اليوم - لمسات بسيطة في ديكور المنزل لاستقبال فصل الخريف

GMT 01:36 2016 السبت ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الإعلامية داما الكردي تبيّن أن مواقع التواصل أفسدت المشاهدة
العرب اليوم - الإعلامية داما الكردي تبيّن أن مواقع التواصل أفسدت المشاهدة
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab