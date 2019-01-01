لجنة تفتيش من الكاف لحسم استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019

تصل اليوم لجنة تفتيش خاصة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " إلى مصر لتفقد ومعاينة الملاعب الخاصة باستضافة بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى شهر يونيو المقبل بجانب تفقد المنشآت الخاصة بالإقامة ووسائل المواصلات ومن المقرر أن تستمر لجنة التفتيش فى مصر لعدة أيام قبل أن تقوم بإرسال تقرير مفصل إلى المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى من أجل الوقوف على إمكانية تنظيم البطولة فى مصر أو من عدمه.

وكان الاتحاد الأفريقى أعلن أنه سيحدد البلد المستضيف لبطولة الأمم الإفريقية فى 9 يناير المقبل، وتتصارع مصر مع جنوب إفريقيا من أجل الحصول على شرف تنظيم البطولة.