الكاف يعلن تنظيم كأس الأمم 2019 بين مصر وجنوب أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم السبت أن كلا من مصر وجنوب أفريقيا تقدمتا رسميًا من أجل نيل شرف استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد سحبها من الكاميرون. وأكد بيان الكاف أنه تم استلام طلبات رسمية من اتحادات كل من مصر وجنوب أفريقيا لاستضافة أمم أفريقيا 2019.

وتابع البيان أن لجنة من الكاف سوف تقوم بمراجعة العروض المقدمة من الدولتين، وإجراء زيارات تفتيشية.يذكر أن اللجنة التنفيذية فى الاتحاد الأفريقى سوف تجتمع يوم 9 يناير/ كانون الثاني المقبل من أجل إعلان الدولة المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

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