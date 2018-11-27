ننشر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة الثلاثاء

يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في الجولة الخامسة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، ونستعرض أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

يوجد مباراتان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم وهم:

آيك أثينا - اليونان X أياكس أمستردام - هولندا .. beIN SPORTS HD 1

سسكا موسكو - روسيا X فيكتوريا بلزن - التشيك .. beIN SPORTS HD 2

كما يوجد 6 مبارايات الساعة العاشرة مساءً وهم:

يوفنتوس X فالنسيا - beIN SPORTS HD 4

روما X ريال مدريد - beIN SPORTS HD 1

ليون X مانشستر سيتي - beIN SPORTS HD 3

مانشستر يونايتد X يونج بويز - beIN SPORTS HD 2

بايرن ميونيخ X بنفيكا - beIN SPORTS HD 5

هوفنهايم - ألمانيا X شاختار دونيتسك - أوكرانيا .. beIN SPORTS HD 6