ننشر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة الثلاثاء

لندن - العرب اليوم
يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في الجولة الخامسة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، ونستعرض أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
يوجد مباراتان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم وهم:
آيك أثينا - اليونان X أياكس أمستردام - هولندا .. beIN SPORTS HD 1
سسكا موسكو - روسيا X فيكتوريا بلزن - التشيك .. beIN SPORTS HD 2
كما يوجد 6 مبارايات الساعة العاشرة مساءً وهم:
يوفنتوس X فالنسيا - beIN SPORTS HD 4
روما X ريال مدريد - beIN SPORTS HD 1
ليون X مانشستر سيتي - beIN SPORTS HD 3
مانشستر يونايتد X يونج بويز - beIN SPORTS HD 2
بايرن ميونيخ X بنفيكا - beIN SPORTS HD 5
هوفنهايم - ألمانيا X شاختار دونيتسك - أوكرانيا .. beIN SPORTS HD 6
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