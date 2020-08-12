مدرب الزمالك السابق يقترب من تدريب طنطا

اقترب محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، من تولي المسؤولية الفنية لنادي طنطا خلفا لأيمن المزين الذي أعلن استقالته بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري وكشف مصدر داخل إدارة نادي طنطا لـ"الوطن سبورت"، أن الأقرب تولي محمد صلاح القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المزين تقدم باستقالته لرفع الحرج عن مجلس إدارة طنطا، وإتاحة الفرصة لهم لاختيار مدير فني جديد، خاصة أن الفريق مازال لديه فرص كبيرة في البقاء بالدوري الممتاز.