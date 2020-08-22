يوفنتوس يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين أبرزهم هيجوايين وخضيرة
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يوفنتوس يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين أبرزهم هيجوايين وخضيرة

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العرب اليوم - يوفنتوس يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين أبرزهم هيجوايين وخضيرة

نادي يوفنتوس الإيطالي
روما - العرب اليوم

ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس استقر على قرار مجموعة من لاعبيه من بينهم لاعبين بارزين، وذلك في التصور الجديد للفريق تحت قيادة أندريه بيرلو.

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يوفنتوس يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين أبرزهم هيجوايين وخضيرة يوفنتوس يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين أبرزهم هيجوايين وخضيرة



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