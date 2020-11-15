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لعنة بوفون تضرب راموس مرتين

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العرب اليوم - لعنة بوفون تضرب راموس مرتين

الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني
مدريد - العرب اليوم

أهدر سيرخيو راموس، مدافع وقائد منتخب إسبانيا، ركلتي جزاء ضد سويسرا، في مباراة المنتخبين ببطولة دوري الأمم الأوروبية وتعادل المنتخب الإسباني مع مضيفه السويسري، مساء السبت، بهدف لكل منتخب، في الجولة الخامسة من التصنيف الأول لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، ليتراجع إلى وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن ألمانيا المتصدرة.

وعلى غير العادة، أهدر راموس ركلة جزاء أولى في الدقيقة 57، ثم ضاعت منه الركلة الثانية في الدقيقة 79، بعدما نجح يان سومر حارس سويسرا في التصدي لهما ويبدو أن لعنة ضربت راموس في لقاء سويسرا، إذ أنه قام بإهدار الركلتين في المباراة التي شهدت تحطيم مدافع ريال مدريد للرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، كأكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات دولية مع منتخب بلاده.

ووصل راموس إلى 177 مباراة مع منتخب إسبانيا في مواجهة سويسرا، محطما رقم بوفون (176)، وأصبح على بعد 7 مباريات من معادلة رقم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، وأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية على مستوى العالم (184 مباراة) جدير بالذكر أن راموس، متخصص تنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، ولم يهدر سوى 3 ركلات فقط طوال مسيرته قبل لقاء سويسرا، بواقع ركلتين مع "لاروخا" وواحدة مع الفريق الملكي.

وتعود آخر مرة أهدر فيها راموس ركلة جزاء قبل ركلتي سويسرا، إلى مايو/ أيار 2018 مع ريال ضد إشبيلية في الدوري الإسباني ومع منتخب إسبانيا، أهدر المدافع المخضرم ركلة جزاء في الخسارة 0-3 أمام البرازيل بنهائي كأس القارات عام 2013، وأخرى في الهزيمة 1-2 أمام كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2016 في المقابل، أحرز اللاعب صاحب الـ34 عاما 29 هدفا من ركلات جزاء مع ريال مدريد والمنتخب.

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لعنة بوفون تضرب راموس مرتين لعنة بوفون تضرب راموس مرتين



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