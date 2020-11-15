إنريكي يرفض ذبح راموس

رفض لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، فكرة انتقاد سيرخيو راموس مدافع وقائد فريقه، بعد أن أهدر ركلتي جزاء أمام سويسرا الإسبان اقتنصوا تعادلا بشق الأنفس أمام سويسرا، في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ضمن مباريات المستوى الأول. ة لكن إنريكي قال إن راموس "سيظل الخيار المثالي والمناسب لتسديد ركلات الجزاء بالنسبة لفريقه، حتى وإن أهدر مرة أخرى في المباريات المقبلة".

وأوضح "أرقامه في ركلات الجزاء تجعله ضمن المختارين، إذا كانت هناك ركلة جزاء أخرى فهو من سيسددها، وحتى إن كانت هناك ركلة رابعة، لا يمكن رفعه على الأعناق عند التسجيل وانتقاده وقت الإخفاق، راموس هو من سيسدد جميع ركلات الجزاء في وجودي".

كما تحدث إنريكي عن المباراة، مؤكدا أنه أعجبه أداء اللاعبين من البداية لأنهم كرروا بعض التعليمات التي تدربوا عليها أثناء الحصص التدريبية وأضاف "الخطة واضحة، السيطرة على المنافس والضغط عليه بقوة، حتى يمتلك الكرة بأقل شكل ممكن، هذه هي الخطة التي نحترمها، كرة القدم رياضة خاصة وليست عادلة، الأمر الأصعب هو أن تسجل هدفا، وتعادل الفريقان في هذا الجانب، أنا مستمتع بفريقي وأعجبني الأداء وهناك جوانب تتطور".

وتابع "بالطبع النتائج كان يمكن أن تكون أفضل ولست راضيا عنها، ولكني راض عما أراه داخل الملعب، وما يقدمه الفريق من مجهود، وفرص أكثر من المنافس، أحاول التركيز على الجوانب الإيجابية، وأعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل، دوري هو دعم اللاعبين وأفكارهم، وتصحيح الأخطاء التي كانت بالطبع موجودة". وتنازلت إسبانيا بتعادلها أمام سويسرا عن صدارة المجموعة الرابعة لألمانيا، التي أكرمت ضيافة أوكرانيا بالفوز 3-1، ليتأجل حسم المتأهل منهما لنصف النهائي للمواجهة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء المقبل في ختام دور المجموعات تتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة أمام إسبانيا، بينما تأتي أوكرانيا ثالثة بـ6 نقاط، مقابل 3 نقاط لسويسرا متذيلة الترتيب.