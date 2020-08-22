تعرف علي الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلي

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، خلال المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020 وتنطلق مباراة الزمالك ضد الأهلي فيتمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بستاد القاهرة الدولي، ويقود المواجهة الحكم الكرواتيإيفان بيبيك، بمعاونة جوران باتاكي،إيفيكا مودريتش، وحكم رابع هو فران جوفيتش،ومن المقرر أن تذاع القمة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2، على أن يتولى التعليق عليها أربعة معلقين.

ويتولى التعليق على المباراة عبر أون تايم سبورتس 1مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية، فيما يعلق على المباراة عبر أون تايم سبورتس 2 كلا من أيمن الكاشف وحاتم بطيشة ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة، حيث تذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورت".