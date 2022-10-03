توقفت مباراة في الدوري الفرنسي 20 دقيقة بسبب شغب الجماهير

توقفت مباراة في الدوري الفرنسي جمعت نادي تولوز ونظيره مونبلييه، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، بسبب شغب الجماهير التي ألقت مقذوفات وغاز مسيل للدموع على أرضية الملعب وتم تعليق المباراة عند الدقيقة 57 بعد إحداث الفوضى. وكانت النتيجة تشير لتقدم صاحب الأرض والضيافة تولوز بأربعة أهداف لواحد.

وظهر اللاعبون في لقطات مصورة وهم يسدون أنوفهم، ثم طلب حكم المباراة جيريمي بينارد الدخول إلى غرف تبديل الملابس، حرصا على مبدأ السلامة والأمان واستؤنفت المباراة بعد توقف دام قرابة 20 دقيقة، ونجح الضيف مونبلييه بعد فترة التوقف من إحراز هدف، لتنتهي المباراة 4-2 لمصلحة تولوز.