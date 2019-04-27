يورغن كلوب يُشيد بمستوى محمد صلاح مع ليفربول لمدة موسمين
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يورغن كلوب يُشيد بمستوى محمد صلاح مع ليفربول لمدة موسمين

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العرب اليوم - يورغن كلوب يُشيد بمستوى محمد صلاح مع ليفربول لمدة موسمين

الدولي المصري محمد صلاح
لندن - العرب اليوم


أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن نجاح النجم المصري محمد صلاح في الحفاظ على مستواه طيلة موسمين "إنجاز لا يصدق"، كما كشف خبرًا قد لا يكون سعيدًا تمامًا بشأن روبيرتو فيرمينو قبل لقاء "الريدز" الأهم، الأسبوع المقبل.

وتألق صلاح بشكل لافت، مساء الجمعة، حين سجل هدفين وقاد فريقه للفوز بخماسية نظيفة على هدرسفيلد تاون في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبات الدولي المصري ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين، كما انفرد بصدارة لائحة هدافي "البريمرليغ" برصيد 21 هدفا، بفارق هدف واحد أمام زميله ساديو ماني.

وعقب مباراة الجمعة، قال كلوب "ما يحققه صلاح لا يصدق.. هذه سنة مهمة بالنسبة له، والحفاظ على المستوى نفسه للموسم الثاني على التوالي إنجاز كبير لصلاح، وهو أكثر أهمية من تسجيل 40 هدفا الموسم الماضي"، وفق ما نقل موقع "غول" الرياضي.

ونفى كلوب وجود خلافات سابقة مع صلاح قائلا: لم أخض في أي جدال مع (مو) لاسيما بعد مباراة تشلسي".

وقبل مواجهة هدرسفيلد راجت شائعات عن وقوع ما يشبه المشاجرة في غرفة تبديل الملابس بين صلاح وكلوب بعد مباراة تشلسي، وذلك على خلفية تقديم المصري ما قيل إنه طلب انتقال للرحيل عن "الريدز"، وهو ما نفاه كلوب بشكل قاطع.

وتابع كلوب:"سأقولها لكم لا تصدقوا 3 بالمئة مما تطالعون على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي".

ورجح المدرب الألماني عدم قدرة روبيرتو فيرمينو على المشاركة في مباراة "الريدز" المهمة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر يورغن كلوب، البالغ من العمر 51 عاما، أن فيرمينو غاب عن لقاء هدرسفيلد تاون بسبب معاناته من آلام عضلية طفيفة، بالرغم من أنه خاض الحصة التدريبية الأخيرة بشكل طبيعي، مضيفا "لم تكن التدريبات شاقة، لكنني أعتقد أن كل الأمور إيجابية".

وأشار إلى أن اللاعب البرازيلي قد يغيب عن لقاء "البارسا"، الأربعاء المقبل، حيث قال "مشاركته أمام الفريق الكتالوني ليست أكيدة بنسبة 100 في المئة.. لن نغامر، ومن الجيد أننا أظهرنا أمام هدرسفيلد أننا قادرون على اللعب بشكل جيد من دونه"، ولكن كلوب حسم مرة أخرى ما اعتبرها شائعات تضرب الفريق قائلا، وبشكل محدد، إن موسم فيرمينو "لم ينته بعد".

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يورغن كلوب يُشيد بمستوى محمد صلاح مع ليفربول لمدة موسمين يورغن كلوب يُشيد بمستوى محمد صلاح مع ليفربول لمدة موسمين



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يورغن كلوب يُشيد بمستوى محمد صلاح مع ليفربول لمدة موسمين يورغن كلوب يُشيد بمستوى محمد صلاح مع ليفربول لمدة موسمين



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