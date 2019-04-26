ليفربول يُراهن على تميمة صلاح وماني لتخطي هيديرسفيلد

يسعى نادي ليفربول إلى الاستعانة بالأرقام المميزة للثنائي محمد صلاح وساديو ماني، نجمي الفريق، من أجل تخطي عقبة هيديرسفيلد تاون، الجمعة، على ملعب أنفيلد في الجولة الـ36 من عمر البريميرليغ.

ووفقا إلى الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإن صلاح سجل أهدافًا في آخر 3 مباريات خاضها مع ليفربول في البريميرليغ، يوم الجمعة، وأشار الحساب الرسمي إلى أن ساديو ماني أحرز 9 أهداف في آخر 8 مباريات خاضها على ملعب "أنفيلد" في البريميرليغ.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 88 نقطة، أما هيديرسفيلد تاون يتذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.

ويسيطر مانشستر سيتي على صدارة البريميرليغ برصيد 89 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية البطولة الإنجليزية.

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