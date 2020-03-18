نادي إسبانيول يعلن إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي إسبانيول، متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الكتالوني في بيان أمس الثلاثاء: "تم تأكيد إصابة 6 أعضاء من الفريق الأول والطاقم الفني بفيروس كورونا، بعد أن جاءت عينة التحاليل الخاصة بهم إيجابية".

وأشار البيان إلى أن المصابين عانوا من أعراض خفيفة، وبعد خضوعهم للتحاليل ثبتت إصاباتهم بكورنا.

وبات إسبانيول، ثاني فريق في "الليغا" يصاب لاعبوه بكورنا بعد فالنسيا، الذي أعلن أمس الثلاثاء، إصابة 35 في المئة من لاعبيه وموظفيه بالفيروس.