مانشستر يونايتد ينافس آرسنال على ضم إيسكو بالانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن منافسة نادي مانشستر يونايتد لنظيره آرسنال على التعاقد مع نجم ريال مدريد فرنشسكو إيسكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم أن اللاعب يفضل عدم الخروج من الدوري الاسباني واللعب لصالح اشبيلية على سبيل الاعارة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الاسبانية، فإن آرسنال لم يستسلم رغم رغبة اللاعب، بل وانضم إليه مانشستر يونايتد للتنفس على ضم اللاعب الدولي الإسباني الذي يعاني من عدم المشاركة في ريال مدريد تحت فيدة زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثنائي الإنجليزي قد يواجها منافسة شرسة لضم اللاعب، لاسيما أن كلا منهما سيحاول اقناعه بالخروج من الليجا والانتقال للدوري الانجليزي الممتاز.

كانت لصحيفة نفسها قد أشارت منذ أيام إلى أن إيسكو يفضل البقاء في إسبانيا واللعب مجددًا مع المدرب السابق لريال مدريد جولين لوبيتيجي في إشبيلية، حيث يرى أنه طريقة لعبه تلائم أكثر الليجا أكثر من البريميرليج.