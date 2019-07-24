أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه وينتظر تصريح العمل

أعلن نادى أستون فيلا الإنجليزى تعاقده رسميا مع النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه قادما من صفوف قاسم باشا التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأنه فى انتظار تصريح العمل حتى يبدأ اللاعب مشواره رسميًا مع الفريق.

تشير التقارير الصحفية أن الصفقة كلفت النادى الإنجليزى 11 مليون يورو،

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطنى أحمد المحمدى،

وكانت التقارير الإنجليزية قد ذكرت أن قيمة الصفقة النهائية هى 10 ملايين يورو أى ما يعادل 8.5 مليون جنيه إسترليني.وتأهل أستون فيلا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم الجديد، والذى يمتلكه رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطنى أحمد المحمدى.