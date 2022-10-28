إصابة لاعب كرة قدم إسباني في هجوم بسكين

أسفر هجوم بسكين ضمن مركز تجاري قرب ميلانو عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب الدفاع في نادي مونزا. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية يعاني الرجل الإيطالي الذي نفذ الهجوم من مشاكل نفسية، وتم اعتقاله بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصراً في أساغو على أطراف ميلانو.