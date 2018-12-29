محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة صعبة أمام أرسنال السبت

يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب آنفيلد في لقاء ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة تتسم بالعديد من التحديات سواء بين الفريقين أو اللاعبين داخل الملعب.

أرسنال الذي حقق دوري اللا هزيمة الوحيد في تاريخ البريميرليج، موسم 2003-2004 بجانب قتاله من أجل المنافسة على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل يأمل في إلحاق أول هزيمة بليفربول ليمنعه من تكرار إنجازه التاريخي.

ويرغب صاحب الأرض في الاستفادة من التفوق على أقرب ملاحقيه توتنهام ومانشستر سيتي على مستوى النقاط، حيث يتفوق بـ6 و7 نقاط عن ثاني وثالث الترتيب، بينما سيكون على موعد مع مواجهة مثيرة في الجولة الـ21 أمام حامل اللقب.

سيمثل الفوز بالنسبة لليفربول الوصول إلى 54 نقطة منفردًا بصدارة جدول الترتيب كما هو، بينما لن يتغير في الأمر شيء في حالة الخسارة أو التعادل إلا أنها ستكون فرصة أمام المنافسين لتقليص الفارق، ومن بينهم أرسنال وإن كان متأخر عنه بـ13 نقطة.