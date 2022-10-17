إلغاء مباراتين في البرازيل لاقتحام الجماهير الملاعب

ألغيت مباراتان لكرة القدم في البرازيل قبل اكتمال الوقت بسبب اقتحام الجماهير للملاعب أثناء لعب المباريات، وتوقف اللعب خلال مباراة بدوري الدرجة الأولى بين سيارا وكويابا في فورتاليزا خلال التعادل 1-1 بعد أن حطم الجمهور المضيف أجزاء من السور للتسلل إلى أرض الملعب.