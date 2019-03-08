تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة الغد أمام فيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع كل من محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد وهشام محمد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي ومروان محسن.