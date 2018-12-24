مبابي يتفوق على غريزمان وفاران في استفتاء أفضل لاعب فرنسي في 2018

تصدر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، استفتاء أفضل رياضي في بلاده، لعام 2018.

وأجرت قناة آر تي إل الفرنسية الاستفتاء، وحصل مبابي على نسبة 56% من أصوات الشعب الفرنسي، و55% من المهتمين بالرياضة.

وتفوق المهاجم الفرنسي الواعد في هذا الاستفتاء على بطل البياثلون مارتن فوركاد، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والعداء كيفن ماير، ورافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

كما اعتبر 68% من الشعب الفرنسي و72% من جمهور الرياضة، أن الفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، أهم حدث طوال العام الجاري.

وتألق كيليان مبابي هذا العام حيث حصد جائزتي أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا، والنسخة الأولى من جائزة "كوبا" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب شاب في العالم، بخلاف حلوله رابعا في سباق الكرة الذهبية التي نالها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.