التعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

طالبت إدارة التعاون السعودي، دعما ماليا عاجلا، من رجالات النادي، لحل الضائقة المالية التي مر بها خلال الفترة الأخيرة، واستكمال تحضيرات الموسم القادم.وتقدمت إدارة النادي بطلب سلفة مالية من عضو الشرف الشيخ عبد العزيز الحميد، لإنهاء بعض الملفات المعلقة، وتوفير طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حسب البيان.وقال النادي السعودي في بيان رسمي: "تود إدارة التعاون المكلفة أن توضح أنه تم خلال المرحلة الماضية تجهيز الفريق الأول في دوري أبطال آسيا 2020 ولبداية الموسم الرياضي 2020-2021 بداية بالتوقيع مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، كما تم التعاقد مع لاعبين أجانب، البرازيلي إياجو سانتوس، والاسترالي ميتشل ديوك، والسنغالي عبد الله ساني.

وتسعى إدارة النادي المكلفة لتحقيق متطلبات المدرب للمرحلة القادمة، وذلك بعد حل الضائقة المالية التي مر بها النادي بطلب دعما ماليا عاجلا من رجالات التعاون لاستكمال تحضيرات الموسم القادم، وتحقيق طموحات محبي التعاون، حيث تقدمت إدارة النادي بطلب سلفة مالية من عضو الشرف الشيخ عبد العزيز الحميد، لإنهاء بعض الملفات المعلقة، وقد بادر الشيخ عبد العزيز بتوفير الدعم اللازم لذلك.وتؤكد الإدارة حرصها على توفير المناخ المناسب للأجهزة الفنية واللاعبين بحل المشاكل المالية الحالية، حيث تم توقيع مخالصة مالية مع بعض اللاعبين المحليين المنتهية عقودهم إلى جانب توفير مقدمات عقود الكاميروني ليندر تاوامبا، والأنجولي أري بابل، وغيرهم من اللاعبين تمهيدا لتسجيلهم لدى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، كما تنتظر قرار مدرب الفريق حول مصير اللاعب الأنجولي أري بابل، الذي وقع اتفاقية مبدئية وينتظر وصوله لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي.